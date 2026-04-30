В Ленобласти расследуют развратные действия тренера в отношении фигуриста

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В отношении тренера и судьи из Санкт-Петербурга Валентина Лоскутова начато расследование по статье 135 УК РФ "Развратные действия", сообщила "Спорт-Экспресс" исполнительный директор Федерации фигурного катания Ленинградской области Анна Старкова.
По ее словам, 23-летний специалист проявлял нездоровый интерес к фигуристу 2011 года рождения. Лоскутов работал в школе Всеволожска, также он тренирует в петербургской школе "Северное сияние".
"Моему ребенку оказывал странные знаки внимания молодой тренер и судья Валентин Лоскутов. Судя по всему, у него есть какой-то интимный интерес к детям. Я не буду уточнять, но ребенок показывал мне сообщения, рассказывал, так что я в этом не сомневаюсь. По-видимому, есть определенные основания для таких подозрений и у следователей, поскольку в отношении Лоскутова возбуждено дело по статье 135.1 Уголовного кодекса РФ "Развратные действия", — сообщила Старкова.
Исполнительный директор федерации отметила, что судом принято решение о мере пресечения Лоскутову в виде запрета определенных действий.