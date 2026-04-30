Ульянов заявил о наличии предпосылок для нового соглашения по ИЯП

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предпосылки для нового соглашения на смену совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе есть, поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россию можно назвать гарантом СВПД только условно. Формально она была участником, одной из сторон ядерной сделки. Есть ли предпосылки для нового соглашения? Безусловно, есть, поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает. Нерешенные вопросы требуют урегулирования путем переговоров", - сказал Ульянов "Известиям".
Постпред РФ отметил, что сам вопрос о возможном институте гарантов будущего соглашения остается открытым, а перспективы его создания будут зависеть от конкретного содержания предложения. По его словам, если, например, гарантом окажется резолюция СБ ООН, то РФ с большой долей вероятности такую резолюцию поддержит.
"Но прежде, конечно же, нужно будет ознакомиться с финальным текстом договоренностей", - добавил Ульянов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.