Ульянов заявил о наличии предпосылок для нового соглашения по ИЯП

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предпосылки для нового соглашения на смену совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе есть, поскольку нынешнее положение дел никого не устраивает, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.