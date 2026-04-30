ВСУ потеряли до 25 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 25 военных за сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих, 12 автомобилей, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", три радиолокационные станции и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.