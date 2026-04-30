Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Российский военнослужащий в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 30.04.2026 (обновлено: 12:17 30.04.2026)
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР.
  • Противник потерял до 190 военнослужащих.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Нечволодовка, Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка и Шийковка в Харьковской области, Татьяновка, Старый Караван, Красный Лиман и Пришиб в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала