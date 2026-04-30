ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР.
- Противник потерял до 190 военнослужащих.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Нечволодовка, Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка и Шийковка в Харьковской области, Татьяновка, Старый Караван, Красный Лиман и Пришиб в Донецкой Народной Республике.