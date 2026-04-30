Рязанский губернатор вручил свидетельства о занесении на Доску почета
21:54 30.04.2026
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил свидетельства о занесении на Доску почета, которая содержит сведения о 60 предприятиях и жителях региона, сообщила пресс-служба правительства области.
"Глава региона вручил свидетельства о занесении на Доску почета Рязанской области… В целом на нее занесены 60 организаций и предприятий, а также граждан, добившихся выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности в прошлом (2025 - ред.) году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Доска почета Рязанской области обновляется ежегодно и содержит сведения о работниках промышленных предприятий и коммунальной сферы, строителях, дорожниках, аграриях, спасателях, врачах, педагогах, сотрудниках СМИ, учреждений соцзащиты, культуры, спорта, волонтерах и военнослужащих.
"На Доску почета занесены лучшие труженики Рязанской области и предприятия, которые у нас в авангарде развития. Все, на ком держится наш регион, на кого равняются. Профессии у людей разные, но всех объединяет главное – любовь к своему делу и стремление сделать наш регион и страну еще лучше", - цитирует губернатора пресс-служба.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Макаров: в Рязанской области заложена экономическая основа на будущее
29 апреля, 19:22
 
