Рязанский губернатор вручил свидетельства о занесении на Доску почета

РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил свидетельства о занесении на Доску почета, которая содержит сведения о 60 предприятиях и жителях региона, сообщила пресс-служба правительства области.

Отмечается, что Доска почета Рязанской области обновляется ежегодно и содержит сведения о работниках промышленных предприятий и коммунальной сферы, строителях, дорожниках, аграриях, спасателях, врачах, педагогах, сотрудниках СМИ, учреждений соцзащиты, культуры, спорта, волонтерах и военнослужащих.