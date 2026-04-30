Суд заочно арестовал криминального авторитета Сухумского

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джангвеладзе сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.
Уголовное дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ за занятие высшего положения в преступной иерархии, Джангвеладзе объявлен в розыск. Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы.
Летом 2025 года МВД сообщало, что Джангвеладзе пользуется "авторитетом" в криминальных кругах уже 40 лет и с 1985 года имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния, в том числе на территории России. Фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности и сейчас скрывается за границей.
Мераб Сухумский считается одним из наиболее "авторитетных" представителей криминального мира на пространстве СНГ.