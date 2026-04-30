18:57 30.04.2026
Жителя Кубани осудили на три года за призыв к ядерному удару по России

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Егора Прасова признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет").
  • Подсудимому также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в интернете.
СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил жителя Кубани к трем годам лишения свободы за призыв к ядерному удару по РФ, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Суд установил, что мужчина в октябре 2023 года оставил в открытом канале комментарий с призывом к нанесению ядерного удара по территории России. Управление ФСБ России по Краснодарскому краю проводило расследование по данному делу.
"Южный окружной военный суд вынес приговор Егору Прасову. Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети "Интернет"). Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
Фигуранту также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в интернете.
Отмечается, что мобильный телефон подсудимого был конфискован в доход государства.
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
