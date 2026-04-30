Жительницу Краснодара осудили на 13 лет за финансирование ВСУ

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил местную жительницу к 13 годам колонии за переводы общей суммой 100 тысяч рублей на нужды ВСУ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.