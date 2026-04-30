Жительницу Краснодара осудили на 13 лет за финансирование ВСУ

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил местную жительницу к 13 годам колонии за переводы общей суммой 100 тысяч рублей на нужды ВСУ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Следствие установило, что в феврале 2022 года краснодарка нашла платежные реквизиты лица, которое на территории Украины ведет публичную деятельность по сбору денежных средств для финансирования ВСУ, и сделала несколько переводов на сумму 100 тысяч рублей, что в дальнейшем обнаружили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Суд признал гражданку РФ виновной в совершении государственной измены и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии общего режима... Судом в доход государства конфискованы 100 тысяч рублей, переведенные осужденной для оказания финансовой помощи ВСУ", - говорится в сообщении пресс-службы.