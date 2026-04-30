Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Краснодара осудили на 13 лет за финансирование ВСУ - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 30.04.2026 (обновлено: 17:33 30.04.2026)
Суд в Краснодаре осудил женщину на 13 лет за перевод 100 тыс рублей на нужды ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Краснодара осудили на 13 лет за перевод денег на нужды ВСУ.
  • В феврале 2022 года она перевела 100 тысяч рублей на счета лица, которое ведет публичную деятельность по сбору средств для финансирования ВСУ.
  • Суд конфисковал 100 тысяч рублей, переведенные осужденной.
КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил местную жительницу к 13 годам колонии за переводы общей суммой 100 тысяч рублей на нужды ВСУ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Следствие установило, что в феврале 2022 года краснодарка нашла платежные реквизиты лица, которое на территории Украины ведет публичную деятельность по сбору денежных средств для финансирования ВСУ, и сделала несколько переводов на сумму 100 тысяч рублей, что в дальнейшем обнаружили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
"Суд признал гражданку РФ виновной в совершении государственной измены и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии общего режима... Судом в доход государства конфискованы 100 тысяч рублей, переведенные осужденной для оказания финансовой помощи ВСУ", - говорится в сообщении пресс-службы.
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала