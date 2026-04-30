В Госдепе заявили о готовности России и Китая обсуждать ядерные риски

ООН, 30 апр - РИА Новости. США воодушевлены, что Россия и Китай проявляют готовность к обсуждению вопросов снижения ядерных рисков, заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.

"Мы воодушевлены тем, что наши российские и китайские коллеги проявили некоторую готовность к взаимодействию по этим вопросам (обсуждение вопросов снижения ядерных рисков - ред.)", - сказал Йо в ходе 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.