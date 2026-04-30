Представитель Госдепа рассказал о предложениях США на встрече по ДНЯО

ООН, 30 апр - РИА Новости. США представили РФ и КНР предложения по транспарентности, снижению рисков и испытаниям в сфере ядерного оружия, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Мы предложили многосторонний подход к стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Мы передали России и Китаю, а также странам "ядерной пятерки" подробные предложения о возможных первоначальных шагах, в том числе в области транспарентности, снижения рисков и испытаний", - сказал Йо на обзорной конференции по ДНЯО.