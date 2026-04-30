Рейтинг@Mail.ru
Представитель Госдепа рассказал о предложениях США на встрече по ДНЯО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 30.04.2026 (обновлено: 00:16 30.04.2026)
Представитель Госдепа рассказал о предложениях США на встрече по ДНЯО

Кристофер Йо: США представили предложения по снижению рисков в сфере ЯО

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США представили предложения по транспарентности, снижению рисков и испытаниям в сфере ядерного оружия.
  • Помощник госсекретаря США Кристофер Йо заявил, что предложения переданы России, Китаю и странам «ядерной пятерки».
ООН, 30 апр - РИА Новости. США представили РФ и КНР предложения по транспарентности, снижению рисков и испытаниям в сфере ядерного оружия, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Мы предложили многосторонний подход к стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Мы передали России и Китаю, а также странам "ядерной пятерки" подробные предложения о возможных первоначальных шагах, в том числе в области транспарентности, снижения рисков и испытаний", - сказал Йо на обзорной конференции по ДНЯО.
В миреСШАГосударственный департамент СШАРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала