Спецпредставитель генсека ООН посетила Белгородскую область

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по детям и вооружённому конфликту Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область, сообщили в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что первая подобная поездка международного чиновника была направлена на получение руководством секретариата Всемирной организации объективной информации "из первых рук" о гуманитарной ситуации в регионе, который систематически подвергается террористическим обстрелам со стороны вооружённых формирований киевского режима.