Спецпредставитель генсека ООН посетила Белгородскую область
21:11 30.04.2026 (обновлено: 22:15 30.04.2026)
МИД: спецпредставитель генсека ООН Фрезье посетила Белгородскую область

Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель генсека ООН по детям и вооруженному конфликту Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область.
  • Визит был направлен на получение объективной информации о гуманитарной ситуации в регионе, который подвергается террористическим обстрелам со стороны вооруженных формирований киевского режима.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по детям и вооружённому конфликту Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область, сообщили в МИД РФ.
"30 апреля в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию спецпредставитель генерального секретаря ООН по детям и вооружённому конфликту Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что первая подобная поездка международного чиновника была направлена на получение руководством секретариата Всемирной организации объективной информации "из первых рук" о гуманитарной ситуации в регионе, который систематически подвергается террористическим обстрелам со стороны вооружённых формирований киевского режима.
Фрезье посетила социальные, медицинские, инфраструктурные и жилые объекты. Но ключевым блоком визита стало изучение положения детей, которые, как отметили в МИД РФ, являются главными невинными жертвами преступных действий режима Владимира Зеленского.
Ранее в Москве состоялась встреча Фрезье с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая рассказала спецпредставителю генсека ООН о преступлениях Киева в отношении российских детей.
