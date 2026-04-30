Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 30 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" за неделю уничтожил четыре украинских гексакоптера типа "Баба Яга" в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода беспилотных систем 145-го полка морской пехоты группировки войск "Север" с позывным "Мультик".
"За последнюю неделю наши расчеты БПЛА уничтожили четыре гексакоптера типа "Баба Яга" Вооруженных сил Украины в Сумской области", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что морские пехотинцы "Севера" ежедневно защищают территорию России от вражеских беспилотников, укрепляя буферную зону в Сумской области.
22 июня 2022, 17:18