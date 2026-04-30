Как русские уничтожили "британский спецназ" в Крымской войне

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Представители народа гуркхов в Британии считались лучшими солдатами в мире. Однако во время героической обороны Севастополя в Крымскую войну этим прославленным бойцам пришлось встретиться со стойкими русскими солдатами.

Чем же закончилось это противостояние?

"Не боятся смерти только лгуны или гуркхи"

Одними из первых с отвагой гуркхов столкнулись британцы во время войны с княжествами Индостана. В 1814-м, подойдя к Непалу, они столкнулись с ожесточенным сопротивлением местного населения. В одном из сражений 600 воинов разгромили 5000 англичан.

По прошествии года изнурительных боев британское командование осознало, что покорить воинственных непальцев им не удастся. С 1815-го гуркхи начали служить в составе армии Великобритании.

Суровые условия Гималайских гор выковали особый тип гуркхского воина — приземистого, с широкой грудью, но главное — сильного и выносливого. Индийский генерал Сэм Манекшава однажды заметил : "Если человек скажет, что он не боится смерти, то он — лгун или гуркх".

Визитной карточкой воинов-гуркхов стал кривой нож "кукри". Благодаря особой закалке и переменному углу заточки лезвия можно эффективно использовать оружие при рубящем, колющем и режущем ударах.

Не пал под натиском

Встреча русских воинов с гуркхами произошла во время Крымской войны. Союзники планировали, что за неделю возьмут Севастополь, но город продержался 349 дней — с октября 1854 года по сентябрь 1855-го.

Так долго удерживать захватчиков русским удавалось во многом благодаря военному таланту инженера-генерала Эдуарда Тотлебена. Он создал мощную оборонительную систему: три полосы укреплений, глубокие окопы и траншеи. Враги раз за разом натыкались на железную стену, которую невозможно было проломить артиллерией.

Враги неоднократно штурмовали город — особенно ожесточенная попытка была предпринята 17 июня 1855 года.

"Слава великой Кали, идут гуркхи!"

На этот раз в бой с защитниками крепости англичане отправили сражаться свою элиту — воинственных гуркхов, а французы — зуавов, которые набирались в армию из Алжира и других колоний, расположенных в Северной Африке.

Подступы к Севастополю защищали восемь укрепленных бастионов. Во время атаки 5 июня основной удар на себя приняли первые три. Первый и второй бастионы штурмовали зуавы, а на третий, обороной которого руководил вице-адмирал Александр Панфилов, англичане направили гуркхов.

"Слава великой Кали, идут гуркхи!" — с таким кличем считавшиеся непобедимыми воины пошли на русских солдат и матросов. Но на этот раз британская армия столкнулась со стойкостью привыкших не отступать ни на шаг севастопольцев.

"Парадоксально"

Тем не менее в какой-то момент сложилось впечатление, что русские войска не выдержат. Положение спас генерал Степан Хрулев, командовавший второй оборонительной линией.

Увидев, что солдаты готовы отступить, он во главе пятой роты Севского полка со словами "Ребята, стой! Дивизия идет на помощь! Благодетели мои, в штыки за мной!" атаковал врага.

Блеф удался на славу. Никакой дивизии не было, но к атаке присоединились и отступавшие с бастиона. Батареи были отбиты. Штурм, на который возлагала надежды коалиция, в июне 1855 года полностью провалился.