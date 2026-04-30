Эксперт отметил разные динамику и интересы конфликтов на Украине и в Иране

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предположение американского президента Дональда Трампа о возможности одновременного завершения конфликтов на Украине и между США и Ираном может сбыться только случайно, они никак не связаны, считает политолог Станислав Ткаченко.
Ранее Трамп в разговоре с журналистами допустил, что эти конфликты могут завершиться в одни и те же сроки.
"Они (конфликты - ред.) никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением", - сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.