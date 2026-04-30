СК завершил расследование дел двух наемников, вторгшихся в Курскую область

22:11 30.04.2026
СК завершил расследование дел двух наемников ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
  • СК РФ завершил расследование дел двух наемников из Грузии и Британии.
  • Гоча Хорава и Лиам О'Коннор объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. СК РФ завершил расследование дел двух наемников из Грузии и Британии, которые вторглись в Курскую область, они объявлены в розыск и заочно арестованы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Завершено расследование в отношении гражданина Грузии Гочи Хоравы и подданного Великобритании Лиама О"Коннора, принимавших участие в качестве наемников в боевых действиях и вторгшихся в августе 2024 года в Курскую область. Хорава и О"Коннор объявлены в международный розыск и заочно арестованы", - сказали в ведомстве.
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
СК завел более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях украинских военных
Вчера, 21:42
 
Курская областьРоссияГрузияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
