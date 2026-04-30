Шапша поставил задачу сдать дом соцобслуживания в Тешевичах до конца 2026 г

КАЛУГА, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил ход строительства дома социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов в деревне Тешевичи Кировского района и поставил задачу сдать объект до конца 2026 года.

"Приехал проверить ход строительства дома социального обслуживания для пожилых людей и инвалидов в Тешевичах Кировского района… Важный для региона социальный объект, реализуется по нацпроекту. Это наша забота о людях старшего поколения, тех, кто нуждается в особой заботе и внимании. Подвести нельзя", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, строительство объекта началось еще в 2023 году, но первый подрядчик подвел, дважды переносили сроки сдачи. В итоге договор расторгли. В начале 2026 года заключили новый контракт, рассказал губернатор.

"С подрядчиком на месте обсудили планы, как будут исправлять ситуацию. Сделал ряд замечаний. Раскачиваются медленно, явно не хватает рабочих. Жду, что уже через неделю работа будет налажена. Техническая готовность здания - порядка 60%. Но объем работ еще предстоит серьезный, а сроки сжатые. До конца этого года объект должен быть сдан. Дальнейший перенос сроков исключен", - подчеркнул Шапша.

По его словам, установленный срок сдачи – личная ответственность всех курирующих строительство и участвующих в проекте лиц.