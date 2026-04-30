"Шахтер" — "Кристал Пэлас": смотреть онлайн матч 1/4 финала ЛК 30 апреля

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинский "Шахтер" и английский "Кристал Пэлас" встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.
Во сколько начало
Встреча состоится в четверг и начнется в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
30 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
47’ • Олег Очеретко
(Кауа Элиас)
01’ • Исмаила Сарр
58’ • Даити Камада
84’ • Йорген-Странд Ларсен