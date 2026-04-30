Зампред парламента Дагестана назвал Щукина принципиальным человеком

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин, кандидатуру которого предложили президенту на пост главы региона, порядочный и принципиальный, что наряду с другими его качествами ценится людьми, заявил зампред парламента Дагестана Камил Давдиев.

"Мы с Федором Вячеславовичем (Щукиным - ред.) уже работаем. Он бывает на сессиях Народного собрания практически каждый месяц. Для нас и, в целом, для людей важна, наверное, его порядочность, принципиальность и решения, которые он принимает в настоящее время", - сказал Давдиев в ходе встречи Путина с представителями республики в четверг.

Он уточнил, что решения Щукина, в первую очередь, законные и справедливые.