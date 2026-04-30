Зампред парламента Дагестана назвал Щукина принципиальным человеком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред парламента Дагестана Камил Давдиев охарактеризовал председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина как порядочного и принципиального человека.
- Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил Владимиру Путину кандидатуру Федора Щукина на пост главы региона.
- Давдиев выразил уверенность в том, что народ положительно воспримет дальнейшую работу Щукина в качестве главы республики.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апр - РИА Новости. Председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин, кандидатуру которого предложили президенту на пост главы региона, порядочный и принципиальный, что наряду с другими его качествами ценится людьми, заявил зампред парламента Дагестана Камил Давдиев.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост главы региона председателя Верховного суда республики Щукина.
"Мы с Федором Вячеславовичем (Щукиным - ред.) уже работаем. Он бывает на сессиях Народного собрания практически каждый месяц. Для нас и, в целом, для людей важна, наверное, его порядочность, принципиальность и решения, которые он принимает в настоящее время", - сказал Давдиев в ходе встречи Путина с представителями республики в четверг.
Он уточнил, что решения Щукина, в первую очередь, законные и справедливые.
"Это его качество наряду с человеческими, моральными и другими качествами, наверное, дает нам основание говорить, что и дальнейшая его работа в качестве главы республики будет нацелена на это, и народ воспримет положительно, и, в целом, все получится", - заключил Давдиев.