"Сафонов - герой": сейв российского вратаря показали на конгрессе ФИФА - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
22:00 30.04.2026 (обновлено: 22:21 30.04.2026)
"Сафонов - герой": сейв российского вратаря показали на конгрессе ФИФА

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА — Матвей Сафонов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейв российского вратаря Матвея Сафонова в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка продемонстрировали на конгрессе ФИФА.
  • Матвей Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сейв российского вратаря "Пари Сен-Жермен" в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка продемонстрировали на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который проходит в канадском Ванкувере.
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.
В продемонстрированный на конгрессе ФИФА видеоролик ярких событий в футбольном мире за год был включен решающий сейв Сафонова и последующее подбрасывание россиянина в воздух партнерами по команде. Комментатор во время видеоряда воскликнул: "Матвей Сафонов - герой, он подарил "ПСЖ" первый Межконтинентальный кубок".
Сафонову 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 24 мяча и 11 раз отыграл на ноль.
