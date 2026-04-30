"Сафонов - герой": сейв российского вратаря показали на конгрессе ФИФА

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сейв российского вратаря "Пари Сен-Жермен" в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка продемонстрировали на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который проходит в канадском Ванкувере.

Сафонову 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 24 мяча и 11 раз отыграл на ноль.