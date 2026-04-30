Матвиенко рассказала об особенностях российской государственной политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко заявила, что государственная политика современной России наследует все исторические принципы взаимного уважения в сфере межнациональных и межкультурных отношений.
- Она подчеркнула, что Россия является домом для 194 народов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Политика современной России наследует все принципы взаимного уважения в сфере межнациональных и межкультурных отношений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Государственная политика современной России прямо и полно наследует все исторические принципы взаимного уважения в сфере межнациональных, межкультурных отношений. Опыт и культура коренных малочисленных народов продолжают всесторонне и особо оберегаться, а их потенциал включается в общий прогресс нашей страны-цивилизации и сегодня", - написала Матвиенко в своем канале на платформе "Макс" по случаю празднования Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации.
"При этом, бесспорно, вклад каждого, даже самого небольшого из коренных народов как в формирование характера страны, так и в ее развитие значителен, заметен. Новая дата учреждена указом президента, подписанным, что символично, в День народного единства - 4 ноября 2025 года. Это решение (президента) Владимира Владимировича Путина справедливо и особо подчеркивает уникальное качество нашей российской цивилизации, которое мы смело можем причислять к ряду глубоко и гармонично скрепляющих нашу государственность", - констатировала парламентарий.