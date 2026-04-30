Матвиенко рассказала об особенностях российской государственной политики
11:22 30.04.2026 (обновлено: 13:01 30.04.2026)
Матвиенко рассказала об особенностях российской государственной политики

Матвиенко: политика РФ наследует принципы взаимоуважения в межнациональной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко заявила, что государственная политика современной России наследует все исторические принципы взаимного уважения в сфере межнациональных и межкультурных отношений.
  • Она подчеркнула, что Россия является домом для 194 народов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Политика современной России наследует все принципы взаимного уважения в сфере межнациональных и межкультурных отношений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Государственная политика современной России прямо и полно наследует все исторические принципы взаимного уважения в сфере межнациональных, межкультурных отношений. Опыт и культура коренных малочисленных народов продолжают всесторонне и особо оберегаться, а их потенциал включается в общий прогресс нашей страны-цивилизации и сегодня", - написала Матвиенко в своем канале на платформе "Макс" по случаю празднования Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Председатель Совфеда подчеркнула, что Россия является домом для 194 народов, из которых около 50 относятся к малочисленным.
«
"При этом, бесспорно, вклад каждого, даже самого небольшого из коренных народов как в формирование характера страны, так и в ее развитие значителен, заметен. Новая дата учреждена указом президента, подписанным, что символично, в День народного единства - 4 ноября 2025 года. Это решение (президента) Владимира Владимировича Путина справедливо и особо подчеркивает уникальное качество нашей российской цивилизации, которое мы смело можем причислять к ряду глубоко и гармонично скрепляющих нашу государственность", - констатировала парламентарий.
 
