Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае проверяют качество воздуха
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 30.04.2026 (обновлено: 13:28 30.04.2026)
В Пермском крае проверяют качество воздуха

Роспотребнадзор ведет мониторинг качества воздуха в Пермском крае

Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор ведет мониторинг воздуха в Пермском крае.
  • Сегодня украинский беспилотник атаковал промышленную площадку в регионе.
  • Специалисты ведут замеры проб воздуха на содержание загрязняющих веществ после пожара.
ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ведет мониторинг качества атмосферного воздуха на фоне данных о прилете в четверг вражеского БПЛА на одну из промышленных площадок региона, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленная площадка в регионе поверглась прилету вражеского БПЛА, никто не пострадал, значимых разрушений нет.
"Ведется мониторинг качества атмосферного воздуха", - сказали в управлении, отвечая на вопрос о проведении исследований воздуха после сообщения о прилете БПЛА на промплощадку в регионе.
В ведомстве отметили, что специалисты также продолжают вести на территории жилой застройки Перми и Пермского района замеры проб воздуха на содержание загрязняющих веществ, характерных для возгорания, после начавшегося в среду пожара на промышленном объекте.
ПроисшествияПермский крайПермьПермский районДмитрий МахонинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала