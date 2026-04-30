В Пермском крае проверяют качество воздуха

ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ведет мониторинг качества атмосферного воздуха на фоне данных о прилете в четверг вражеского БПЛА на одну из промышленных площадок региона, сообщили РИА Новости в ведомстве.