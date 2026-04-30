13:01 30.04.2026
Рогов раскритиковал слова Залужного о возвращении потерянных территорий

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвав чушью заявление посла Украины в Британии и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о клятве по возвращению Украине потерянных территорий.
Ранее Залужный заявил, что заставит своего сына поклясться, что он вернет Украине потерянные территории, его слова передает издание "Страна.ua". При этом, как уточняется, у бывшего главнокомандующего ВСУ нет сыновей — Залужный воспитывает двух дочерей.
"Заявление Залужного - яркий пример того, как самозабвенно врут украинские чиновники режима Зеленского, не пытаясь даже сохранить хоть какое-то подобие правды. Залужный несет полную чушь и никакой проблемы в этом не видит", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, такие, как Залужный и Зеленский, являются яркими примерами предательства интересов собственного народа и земли.
