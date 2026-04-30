Уголовное дело возбудили после акций устрашения сотрудников РКН
15:52 30.04.2026 (обновлено: 15:56 30.04.2026)
Уголовное дело возбудили после акций устрашения сотрудников РКН

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители возбудили уголовное дело после акций устрашения сотрудников Роскомнадзора.
  • Задержаны двое жителей Московского региона, которые провели акции устрашения по адресам проживания руководителей Роскомнадзора по заданию спецслужб Украины.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело после акций устрашения сотрудников Роскомнадзора, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
"ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 - хулиганство УК России, они дают признательные показания", - говорится в сообщении.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании двоих жителей Московского региона, которые по заданию спецслужб Украины провели акции устрашения по адресам проживания руководителей Роскомнадзора
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПроисшествияМоскваУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
