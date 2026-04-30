Уголовное дело возбудили после акций устрашения сотрудников РКН

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело после акций устрашения сотрудников Роскомнадзора, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании двоих жителей Московского региона, которые по заданию спецслужб Украины провели акции устрашения по адресам проживания руководителей Роскомнадзора