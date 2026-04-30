Историки обнаружили неизвестные магические ритуалы из Месопотамии

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Недавно изученная коллекция клинописных табличек возрастом около 3000 лет раскрывает жуткие магические ритуалы в древнем месопотамском обществе.

Магические тексты из большой библиотеки

Наиболее ранней из известных систем письма является клинопись. На глиняной табличке, пока глина еще мягкая, деревянной палочкой для письма или заостренным тростником выдавливали знаки. Многие из таких табличек дошли до наших дней, неся информацию из далекого прошлого. Большая их коллекция хранится в Национальном музее Дании.

Исследователи из музея и Копенгагенского университета впервые проанализировали, идентифицировали и оцифровали все древние тексты в рамках проекта "Скрытые сокровища: коллекция клинописи Национального музея".

Особо заинтересовала исследователей небольшая группа текстов, которая происходит из сирийского города Хама.

"Текстам из коллекции, происходящим из Хамы, почти 3000 лет. Они посвящены лечению болезней и магическим заклинаниям. Они были найдены в остатках того, что, по нашему мнению, было большой храмовой библиотекой. Все остальные тексты исчезли", — объясняет ассириолог Троэльс Панк Арбелль.

Зловещий ритуал

Одним из самых поразительных открытий стала ритуальная табличка против колдовства, датируемая началом I тысячелетия до нашей эры. Ученый считает , что ритуал "имел огромное значение для царской власти в Ассирии, поскольку обладал удивительной способностью предотвращать несчастья — например, политическую нестабильность, — которые могли обрушиться на царя".

Магические действия занимали целую ночь и включали в себя сжигание различных маленьких фигурок из воска и глины, в то время как экзорцист читал набор заученных заклинаний.

Учитывая центральную роль этого ритуала в Ассирии, исследователи также были удивлены тем, что этот текст был найден так далеко от столицы Ассирийской империи и богатых литературных центров Вавилонии.

"Царский список"

Помимо магических артефактов, в коллекции есть копия списка правителей как легендарных, так и исторических эпох. В списках прослеживается родословная царских династий вплоть до времен, предшествовавших великому потопу, что перекликается с сюжетами, известными из более поздних литературных источников.

Особый интерес вызывает то, что в подобных списках встречается имя Гильгамеша, полулегендарного царя Урука и центральной фигуры "Эпоса о Гильгамеше".

Таким образом, этот царский список — одна из немногих сохранившихся реликвий, указывающих на то, что Гильгамеш мог действительно существовать.