Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 30.04.2026
Россия открыта к дискуссии по разоружению, заявили в МИД

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия открыта к дискуссии по разоружению, заявил глава делегации РФ на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов отметил, что вклад в процесс разоружения предстоит вносить как ядерным, так и неядерным государствам.
ООН, 30 апр - РИА Новости. Россия открыта к дискуссии по разоружению, заявил глава делегации РФ на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"Россия по-прежнему открыта к крайне непростой, но неизбежной дискуссии о путях коллективного формирования благоприятствующей разоружению атмосферы", - сказал он в ходе конференции.
Белоусов отметил, что вклад в этот процесс предстоит вносить как ядерным, так и неядерным государствам.
В миреРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала