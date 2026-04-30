Россия открыта к дискуссии по разоружению, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия открыта к дискуссии по разоружению, заявил глава делегации РФ на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия.
- Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов отметил, что вклад в процесс разоружения предстоит вносить как ядерным, так и неядерным государствам.
ООН, 30 апр - РИА Новости. Россия открыта к дискуссии по разоружению, заявил глава делегации РФ на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"Россия по-прежнему открыта к крайне непростой, но неизбежной дискуссии о путях коллективного формирования благоприятствующей разоружению атмосферы", - сказал он в ходе конференции.
Белоусов отметил, что вклад в этот процесс предстоит вносить как ядерным, так и неядерным государствам.