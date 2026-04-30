Один разговор Путина и Трампа не оздоровит обстановку в мире, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Один телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не оздоровит обстановку в мире, концентрация конфликтов в нем велика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.