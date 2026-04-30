13:04 30.04.2026 (обновлено: 13:05 30.04.2026)
Один разговор Путина и Трампа не оздоровит обстановку в мире, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один телефонный разговор президентов России и США не сможет улучшить обстановку в мире, заявил Дмитрий Песков.
  • По словам Пескова, концентрация конфликтов в мире велика, и сложно прекратить негативные тенденции в один момент.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Один телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не оздоровит обстановку в мире, концентрация конфликтов в нем велика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
"Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезные последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки и в целом для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что беседа двух президентов в некоторой степени оздоровила обстановку в мире.
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
