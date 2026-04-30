Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за шесть часов сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"30 апреля т.г. в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.