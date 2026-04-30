МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил красоту Камчатского края.
Представитель народа коряков Кирилл Косыгин рассказал президенту романтическую историю знакомства с супругой Анной Чуприной, которая представляет народность долган. По словам мужчины, судьбоносная встреча состоялась в Камчатском крае, после чего семейная пара продолжила жить там.
"Красивые места", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что на Камчатке обитает большое число медведей.
"Они ходят кругом, как собаки бездомные. Куда ни повернёшься — везде медведи, даже жутковато", - уточнил президент.
Молодая семья заявила Путину, что не боится диких животных, так как привыкли к ним с детства.
В ходе беседы Путин неоднократно отмечал, что, несмотря на суровый климат региона, в нём находятся одни из самых живописных мест России.