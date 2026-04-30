Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил красоту Камчатского края.

Глава государства в четверг приехал в московский " Манеж ", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и провёл встречу с представителями коренных малочисленных народов России

Представитель народа коряков Кирилл Косыгин рассказал президенту романтическую историю знакомства с супругой Анной Чуприной, которая представляет народность долган. По словам мужчины, судьбоносная встреча состоялась в Камчатском крае , после чего семейная пара продолжила жить там.

Глава государства добавил, что на Камчатке обитает большое число медведей.

"Они ходят кругом, как собаки бездомные. Куда ни повернёшься — везде медведи, даже жутковато", - уточнил президент.

Молодая семья заявила Путину, что не боится диких животных, так как привыкли к ним с детства.