16:05 30.04.2026
Путин отметил красоту Камчатского края

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил красоту Камчатского края.
Глава государства в четверг приехал в московский "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и провёл встречу с представителями коренных малочисленных народов России.
Представитель народа коряков Кирилл Косыгин рассказал президенту романтическую историю знакомства с супругой Анной Чуприной, которая представляет народность долган. По словам мужчины, судьбоносная встреча состоялась в Камчатском крае, после чего семейная пара продолжила жить там.
"Красивые места", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что на Камчатке обитает большое число медведей.
"Они ходят кругом, как собаки бездомные. Куда ни повернёшься — везде медведи, даже жутковато", - уточнил президент.
Молодая семья заявила Путину, что не боится диких животных, так как привыкли к ним с детства.
В ходе беседы Путин неоднократно отмечал, что, несмотря на суровый климат региона, в нём находятся одни из самых живописных мест России.
