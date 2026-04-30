Поддержка инициатив от людей эффективнее идей из кабинетов, заявил Путин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Поддержка инициатив от людей эффективнее, чем когда идею "придумывают в кабинетах", заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые".

"Хотел бы сказать, что я вижу, что поддержка инициатив, и это все, чем вы занимаетесь, это творчество, это творческие инициативы, дают самый наилучший результат. Потому что, когда люди просто в кабинетах что-то придумывают, они, конечно, допускают, что искренне стараются добиться результата", - сказал Путин в ходе встречи.

Президент РФ подчеркнул, что когда идет работа с обратной стороны, когда государство оказывает поддержку самим инициативам, творческим началам, которые люди придумывают не просто "из головы", а из поколения в поколение, - это требует поддержки.