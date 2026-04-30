Поддержка инициатив от людей эффективнее идей из кабинетов, заявил Путин

15:58 30.04.2026
  • Владимир Путин заявил, что поддержка инициатив от людей эффективнее, чем идеи, придуманные в кабинетах.
  • Путин подчеркнул важность совместной работы государства и людей, нацеленных на результат.
  • Президент отметил эффективность поддержки творческих начинаний, которые передаются из поколения в поколение.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Поддержка инициатив от людей эффективнее, чем когда идею "придумывают в кабинетах", заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые".
Путину сыграли на редком инструменте народов Севера
Вчера, 15:50
"Хотел бы сказать, что я вижу, что поддержка инициатив, и это все, чем вы занимаетесь, это творчество, это творческие инициативы, дают самый наилучший результат. Потому что, когда люди просто в кабинетах что-то придумывают, они, конечно, допускают, что искренне стараются добиться результата", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ подчеркнул, что когда идет работа с обратной стороны, когда государство оказывает поддержку самим инициативам, творческим началам, которые люди придумывают не просто "из головы", а из поколения в поколение, - это требует поддержки.
"Вот эта совместная работа между государствами и конкретными людьми, нацеленными на результат, на то, чтобы поддержать свою культуру, сохранить ее, сохранить свой язык, она наиболее, вот такая совместная работа наиболее востребована, наиболее эффективна", - отметил Путин.
Путину рассказали о национальной кухне коренного народа Сету
Вчера, 15:36
 
