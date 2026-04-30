Путину рассказали о национальной кухне коренного народа Сету

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о национальной кухне коренного малочисленного народа Сету.

Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые".

Представительница народа сету Елена Вариксоо на встрече рассказала президенту, что национальная кухня ее народа достаточно простая, но вкусная. В нее входят в том числе пироги с большим количеством начинок, такие, как луковый пирог.

"У нас готовят тыквенный компот. Это тыква, корица, гвоздика, сахар, немножко кислинки... Мульгикапсад – это квашеная капуста с перловкой и мясом", - добавила Вариксоо.

По ее словам, мульгикапсад является одним из самых любимых блюд коренного малочисленного народа.

"Секундочку, квашеная капуста, что, с перловкой и мясом? Я не понял, вы квашеную капусту с мясом засаливаете вместе?", - уточнил Путин