Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о национальной кухне коренного народа Сету - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 30.04.2026
Путину рассказали о национальной кухне коренного народа Сету

Путину рассказали о национальной кухне коренного малочисленного народа Сету

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона Знание. Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимиру Путину на площадке марафона "Знание. Первые" рассказали о таких блюдах национальной кухни коренного народа Сету, как тыквенный компот и мульгикапсад.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о национальной кухне коренного малочисленного народа Сету.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые".
Представительница народа сету Елена Вариксоо на встрече рассказала президенту, что национальная кухня ее народа достаточно простая, но вкусная. В нее входят в том числе пироги с большим количеством начинок, такие, как луковый пирог.
"У нас готовят тыквенный компот. Это тыква, корица, гвоздика, сахар, немножко кислинки... Мульгикапсад – это квашеная капуста с перловкой и мясом", - добавила Вариксоо.
По ее словам, мульгикапсад является одним из самых любимых блюд коренного малочисленного народа.
"Секундочку, квашеная капуста, что, с перловкой и мясом? Я не понял, вы квашеную капусту с мясом засаливаете вместе?", - уточнил Путин.
Представительница народа сету объяснила президенту, что ингредиенты для блюда тушат, а в идеале - томят несколько часов в печи.
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала