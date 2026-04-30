Путину спели песню на редком языке бесермян
15:30 30.04.2026 (обновлено: 15:52 30.04.2026)
Путину спели песню на редком языке бесермян

Представительницы народа бесермян спели Путину песню на родном языке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представительницы народа бесермян спели Путину песню на родном языке.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представительницы народа бесермян спели президенту РФ Владимиру Путину песню на редком языке бесермян в ходе встречи российского лидера с представителями коренных малочисленных народов России.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые". Представительница народа бесермян Надежда Сидорова и ее дочь спели главе государства песню на редком языке.
"Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте нам исполнить для вас отрывок мелодии наших предков, чтобы передать состояние нашей души. Импровизационный, спонтанный текст, который никогда и нигде больше не повторится", - сказала Сидорова.
Путин, в свою очередь, поинтересовался особенностями исполнения и передачи таких мелодий.
"Этот текст - это текст, который передается у вас в семьях, из поколения в поколения?", - спросил Путин.
Сидорова рассказала, что в их селе сохранилось около 12 традиционных мелодий, которые действительно передаются от старшего поколения к младшему. При этом она отметила, что сами тексты не имеют фиксированного смысла и представляют собой импровизацию, через которую передается внутреннее состояние человека.
"Просто вот такие элементы устной культуры, знаю, они, как правило, у многих народов мира передаются очень точно. С определенными точными интонациями, паузами. Вот это вот очень точная вещь", - добавил глава государства.
Сидорова подтвердила, что мелодика композиций передается детально. После чего она и ее дочь исполнили главе государства песню с необычным звучанием на языке бесермян.
