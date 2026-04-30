Путину спели песню на редком языке бесермян

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представительницы народа бесермян спели президенту РФ Владимиру Путину песню на редком языке бесермян в ходе встречи российского лидера с представителями коренных малочисленных народов России.

Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые". Представительница народа бесермян Надежда Сидорова и ее дочь спели главе государства песню на редком языке.

"Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте нам исполнить для вас отрывок мелодии наших предков, чтобы передать состояние нашей души. Импровизационный, спонтанный текст, который никогда и нигде больше не повторится", - сказала Сидорова.

Путин , в свою очередь, поинтересовался особенностями исполнения и передачи таких мелодий.

"Этот текст - это текст, который передается у вас в семьях, из поколения в поколения?", - спросил Путин.

Сидорова рассказала, что в их селе сохранилось около 12 традиционных мелодий, которые действительно передаются от старшего поколения к младшему. При этом она отметила, что сами тексты не имеют фиксированного смысла и представляют собой импровизацию, через которую передается внутреннее состояние человека.

"Просто вот такие элементы устной культуры, знаю, они, как правило, у многих народов мира передаются очень точно. С определенными точными интонациями, паузами. Вот это вот очень точная вещь", - добавил глава государства.