Нынешнее поколение россиян не уступает отцам и дедам, заявил Путин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нынешнее поколение россиян не уступает отцам и дедам, работая над обеспечением будущего страны, заявил президент России Владимир Путин.
"На бережном отношении к памяти наших предков строится наше будущее. Это вы делается по зову сердца, потому что так хочется, но это очень важное обстоятельство, которое создает нам уверенность в том, что мы не будем уступать отцам, дедам, прадедам, в будущем, если перед нами будут стоять сложные задачи, которые мы будем решать для сохранения и маленького, и большого этноса всей страны. Отчасти это происходит и сегодня", - сказал Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент передал самые лучшие пожелания родственникам одной из участниц встречи, которые находятся сейчас в зоне СВО.