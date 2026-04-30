Нынешнее поколение россиян не уступает отцам и дедам, заявил Путин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нынешнее поколение россиян не уступает отцам и дедам, работая над обеспечением будущего страны, заявил президент России Владимир Путин.

Президент передал самые лучшие пожелания родственникам одной из участниц встречи, которые находятся сейчас в зоне СВО.