Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поблагодарил россиян за бережное отношение к памяти предков.
- На этом строится будущее страны, добавил он.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян, которые бережно относятся к памяти предков, отметив, что на этом строится будущее страны.
"Я хочу вас поблагодарить, так же как и поблагодарить всех наших граждан, всех граждан страны, которые так бережно относятся к памяти наших предков. Потому что на бережном отношении к памяти наших предков строится наше будущее", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
В России 30 апреля впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.