Иранское судно вошло в Ормузский пролив, пишут СМИ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Судно, связанное с Ираном, вошло в Ормузский пролив в четверг, пишет агентство Блумберг.
"Лишь один связанный с Ираном танкер с топливом был замечен входящим в Персидский залив в четверг утром, при этом пока не зафиксировано ни одного выхода за день", - пишет агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.
Причем в среду было зафиксировано три выхода и два входа сухогрузов, большинство из которых имеют связи с Тегераном, уточняется в материале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.