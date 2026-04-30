Рейтинг@Mail.ru
Собянин поздравил пожарных с Днем пожарной охраны России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:26 30.04.2026 (обновлено: 16:27 30.04.2026)
Собянин поздравил пожарных с Днем пожарной охраны России

Собянин поблагодарил сотрудников службы пожарной охраны за профессионализм

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем пожарной охраны России всех сотрудников службы и поблагодарил пожарных за профессионализм и самоотдачу.
День пожарной охраны ежегодно отмечается в России 30 апреля.
Работа Рублевской станции водоподготовки - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Собянин вручил "Мосводоканалу" орден
22 апреля, 19:35
"Поздравляю всех сотрудников службы с Днем пожарной охраны России… От всей души благодарю пожарных за профессионализм и самоотдачу. Желаю вам здоровья и удачи", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что в последние годы в Москве внедряются самые прогрессивные технологии тушения пожаров и ликвидации происшествий. Так, в 2026 году на вооружение поступила транспортно-спасательная кабина, помогающая эвакуировать людей из высотных зданий и труднодоступных мест.
"Построили и отремонтировали 56 пожарных депо. Сейчас в распоряжении спасателей больше 700 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и свыше 150 тысяч единиц оборудования, причем некоторые образцы не имеют аналогов в России", - подчеркнул Собянин.
Он пояснил, что московские пожарные и спасатели постоянно учатся и повышают квалификацию. В 2025 году пожарные Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту в составе сборной России. А в этом году пожарный Сергей Царев установил рекорд на Всероссийских соревнованиях "Легендарный вызов" по скоростному подъему газодымозащитников.
Финал конкурса профессионального мастерства среди пожарных в Видном - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Менталитет чемпионов. Как выбрали лучший отряд пожарных в Москве
24 марта, 10:00
"Нам удалось в четыре раза сократить количество пожаров и их последствий. Существенно уменьшилось время ожидания ответа Службы 112. Московским спасателям и пожарным нужно меньше семи минут, чтобы прибыть на место вызова в любую точку мегаполиса. В том числе благодаря работе Московского авиацентра", - уточнил Собянин.
Мэр заключил, что в результате Москва стала лидером среди мегаполисов мира по противопожарной защищенности.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Собянин дал старт проходке тоннеля между "ЗИЛом" и "Островом мечты"
28 апреля, 14:01
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала