Собянин поздравил пожарных с Днем пожарной охраны России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем пожарной охраны России всех сотрудников службы и поблагодарил пожарных за профессионализм и самоотдачу.

День пожарной охраны ежегодно отмечается в России 30 апреля.

"Поздравляю всех сотрудников службы с Днем пожарной охраны России… От всей души благодарю пожарных за профессионализм и самоотдачу. Желаю вам здоровья и удачи", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".

Мэр отметил, что в последние годы в Москве внедряются самые прогрессивные технологии тушения пожаров и ликвидации происшествий. Так, в 2026 году на вооружение поступила транспортно-спасательная кабина, помогающая эвакуировать людей из высотных зданий и труднодоступных мест.

"Построили и отремонтировали 56 пожарных депо. Сейчас в распоряжении спасателей больше 700 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и свыше 150 тысяч единиц оборудования, причем некоторые образцы не имеют аналогов в России", - подчеркнул Собянин.

Он пояснил, что московские пожарные и спасатели постоянно учатся и повышают квалификацию. В 2025 году пожарные Вадим Шевчук и Алексей Родин стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту в составе сборной России. А в этом году пожарный Сергей Царев установил рекорд на Всероссийских соревнованиях "Легендарный вызов" по скоростному подъему газодымозащитников.

"Нам удалось в четыре раза сократить количество пожаров и их последствий. Существенно уменьшилось время ожидания ответа Службы 112. Московским спасателям и пожарным нужно меньше семи минут, чтобы прибыть на место вызова в любую точку мегаполиса. В том числе благодаря работе Московского авиацентра", - уточнил Собянин.