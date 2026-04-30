01:27 30.04.2026
В Португалии боятся, что США отберут у страны острова в Атлантике

Геррейру: в Португалии боятся, что США могут взять под контроль Азорские острова

Маяк на острове Файал в Португалии
Маяк на острове Файал в Португалии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальское общество начало беспокоиться, что Вашингтон может взять под контроль Азорские острова.
  • В Европе растет желание меньше зависеть от США в военном отношении, особенно после заявлений о Гренландии.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Португальское общество на фоне политики США начало беспокоиться, что Вашингтон может взять под контроль Азорские острова Португалии, где уже пользуется военной базой, заявил РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.
Он отметил, что в Европе растет желание все меньше зависеть от США в военном отношении, особенно в свете недавних притязаний Вашингтона на Гренландию.
"Применительно к Португалии могу сказать, что начались разговоры насчет Азорского архипелага, где авиабаза Лажеш на острове Терсейра уже практически контролируется США. Публично, хотя и негромко, высказываются опасения, что острова могут быть взяты под контроль Штатами", - подчеркнул Геррейру.
В середине апреля президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости для США обладать Гренландией якобы из-за угроз со стороны России и Китая. Позднее премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что верит, что остров может стать следующей после Венесуэлы целью США.
Азорские острова находятся в Атлантическом океане между США и Португалией, хотя к последней архипелаг и ближе. От португальских берегов архипелаг отделяет расстояние около полутора тысяч километров, от американских - около трех тысяч километров.
