Синоптик рассказала, почему у москвичей может болеть голова

Краткий пересказ от РИА ИИ У метеочувствительных людей в Москве может болеть голова из-за резкой смены температуры воздуха и геомагнитного фона.

Весной воздух более влажный, чем летом, из-за этого уменьшается содержание кислорода, что сказывается на самочувствии, особенно у людей с заболеваниями бронхов и легких.

Перепады температуры, давления, влажности могут вызывать головные боли, скачки давления и сердечные боли.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. У метеочувствительных людей может заболеть голова в Москве из-за резкой смены температуры воздуха и геомагнитного фона, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"В Москве 30 апреля и возможно первого мая у метеочувствительных людей будет болеть голова из-за резкой смены температуры воздуха, а также геомагнитного фона", - пояснила синоптик.

По её словам, весной воздух более влажный, чем летом, из-за этого уменьшается содержание кислорода и человеческий организм его недополучает, что сказывается на самочувствии, особенно у людей с заболеваниями бронхов и лёгких.