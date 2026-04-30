Синоптик рассказала, почему у москвичей может болеть голова
15:35 30.04.2026
Синоптик рассказала, почему у москвичей может болеть голова

Паршина: у москвичей может болеть голова из-за резкой смены температуры воздуха

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У метеочувствительных людей в Москве может болеть голова из-за резкой смены температуры воздуха и геомагнитного фона.
  • Весной воздух более влажный, чем летом, из-за этого уменьшается содержание кислорода, что сказывается на самочувствии, особенно у людей с заболеваниями бронхов и легких.
  • Перепады температуры, давления, влажности могут вызывать головные боли, скачки давления и сердечные боли.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. У метеочувствительных людей может заболеть голова в Москве из-за резкой смены температуры воздуха и геомагнитного фона, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Москве 30 апреля и возможно первого мая у метеочувствительных людей будет болеть голова из-за резкой смены температуры воздуха, а также геомагнитного фона", - пояснила синоптик.
По её словам, весной воздух более влажный, чем летом, из-за этого уменьшается содержание кислорода и человеческий организм его недополучает, что сказывается на самочувствии, особенно у людей с заболеваниями бронхов и лёгких.
"Перепады температуры, давления, влажности, смена характера погоды - организм приспосабливается к этим изменяющимся метеоусловиям и реагирует по-своему: головные боли, скачки давления, сердечные боли. В такую погоду возрастает риск простудных заболеваний, потому что людям трудно подобрать одежду, которую будет комфортно носить и днем, и поздним вечером", - добавила собеседница.
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в конце мая
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентрПогода
 
 
