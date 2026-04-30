Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан заявил о настрое на дипломатическое урегулирование с США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 30.04.2026 (обновлено: 15:32 30.04.2026)
Пезешкиан заявил о настрое на дипломатическое урегулирование с США

Пезешкиан: Иран готов к дипломатическому урегулированию конфликта с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о настрое на дипломатическое урегулирование с США.
  • Пезешкиан подчеркнул, что готовность к дипломатическому урегулированию упирается в чрезмерные требования и провокационные действия со стороны США.
  • Несмотря на это, он заявил о готовности продолжать дипломатический процесс для поиска справедливого урегулирования, которое гарантировало бы соблюдение прав Ирана, а также установление мира и спокойствия в регионе.
ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Тегеран настроен на дипломатическое урегулирование с Вашингтоном, если США откажутся от провокационных действий и чрезмерных требований, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Президент Ирана... подчеркнул готовность продолжить следование дипломатическому процессу для поиска справедливого урегулирования, которое гарантировало бы соблюдение прав Ирана, а также установление мира и спокойствия в регионе", - сказал Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьером Японии Санаэ Такаити.
Как сообщила пресс-служба президента Ирана, в ходе разговора Пезешкиан подчеркнул, что готовность к дипломатическому урегулированию упирается в чрезмерные требования, а также провокационные действия со стороны США.
К числу провокационных действий США он отнес морскую блокаду иранских портов и посягательства на торговые суда Ирана. По словам президента исламской республики, морская блокада осложняет ситуацию в регионе.
Премьер-министр Японии поблагодарила Иран за пропуск японского судна (таким судном стал танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской энергетической компании Idemitsu) и обратилась с просьбой к Тегерану обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив для других японских судов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В миреИранСШАМасуд ПезешкианСанаэ ТакаитиТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала