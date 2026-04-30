Пезешкиан заявил о настрое на дипломатическое урегулирование с США

ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Тегеран настроен на дипломатическое урегулирование с Вашингтоном, если США откажутся от провокационных действий и чрезмерных требований, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Президент Ирана... подчеркнул готовность продолжить следование дипломатическому процессу для поиска справедливого урегулирования, которое гарантировало бы соблюдение прав Ирана, а также установление мира и спокойствия в регионе", - сказал Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьером Японии Санаэ Такаити.
Как сообщила пресс-служба президента Ирана, в ходе разговора Пезешкиан подчеркнул, что готовность к дипломатическому урегулированию упирается в чрезмерные требования, а также провокационные действия со стороны США.
К числу провокационных действий США он отнес морскую блокаду иранских портов и посягательства на торговые суда Ирана. По словам президента исламской республики, морская блокада осложняет ситуацию в регионе.
Премьер-министр Японии поблагодарила Иран за пропуск японского судна (таким судном стал танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской энергетической компании Idemitsu) и обратилась с просьбой к Тегерану обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив для других японских судов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.