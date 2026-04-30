Пезешкиан заявил о настрое на дипломатическое урегулирование с США

ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Тегеран настроен на дипломатическое урегулирование с Вашингтоном, если США откажутся от провокационных действий и чрезмерных требований, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

К числу провокационных действий США он отнес морскую блокаду иранских портов и посягательства на торговые суда Ирана. По словам президента исламской республики, морская блокада осложняет ситуацию в регионе.