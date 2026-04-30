Песков назвал дуростью попытки помешать приезду иностранных гостей на парад

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки помешать приезду иностранных гостей на парад ко Дню Победы в Россию дуростью, подчеркнув, что всегда есть обходные пути.
"Негативно. Знаете, это какое-то такое ребячество со знаком минус. То есть вроде бы они называют себя европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу сторону", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают действия ряда стран мешать "своим" ехать в Россию на парад в День Победы.
"Это дурость большая. Всегда есть обходные пути", - подчеркнул он.