Песков назвал дуростью попытки помешать приезду иностранных гостей на парад - РИА Новости, 30.04.2026
15:34 30.04.2026 (обновлено: 15:51 30.04.2026)
Песков назвал дуростью попытки помешать приезду иностранных гостей на парад

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки помешать приезду иностранных гостей на парад ко Дню Победы в Россию дуростью.
  • Песков подчеркнул, что всегда есть обходные пути для прилета иностранных гостей.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки помешать приезду иностранных гостей на парад ко Дню Победы в Россию дуростью, подчеркнув, что всегда есть обходные пути.
"Негативно. Знаете, это какое-то такое ребячество со знаком минус. То есть вроде бы они называют себя европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу сторону", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают действия ряда стран мешать "своим" ехать в Россию на парад в День Победы.
"Это дурость большая. Всегда есть обходные пути", - подчеркнул он.
