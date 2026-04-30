12:15 30.04.2026
Овчинский: "Макет Москвы" проведет программу к празднику Весны и Труда

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Павильон "Макет Москвы" подготовил праздничную программу для гостей в первые три дня мая, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"К майским праздникам в рамках фестиваля "Москва, расцветай!", посвященного первоцветам столицы, мы подготовили специальные лекции, которые помогают увидеть, как природная среда вплетена в городскую жизнь. На примере Бульварного кольца и Александровского сада гости смогут понять, как меняется Москва весной и какую роль в этом играют зеленые пространства. Такой формат помогает посмотреть на город по-новому и на процессы, которые в нем происходят", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении указывается, что во время лекций посетителям расскажут об экологии, почему важно сохранить баланс между развитием мегаполиса и его зеленым каркасом, а также о бережном отношении к природе. Каждые полчаса в рамках программы пройдут светотехнические шоу.
Кроме лекций, в павильоне в 12.10, 15.10 и 17.10 состоятся обзорные экскурсии по миниатюрной столице. В 12.40, 15.40 и 17.40 для посетителей проведут интерактивные викторины, где можно проверить свои знания о городе узнать много нового, добавляется в пресс-релизе.
Сейчас в столице активно развивается и ускоряется программа реновации, в прошлом году по ней ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Сюда вошли 119 домов, где оборудовали свыше 35 тысяч квартир.
