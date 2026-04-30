Мощь ядерного оружия слишком велика, заявили в Госдепе

ООН, 30 апр - РИА Новости. Мощь ядерного оружия слишком велика, а цена его применения слишком высока, заявил в среду помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, сославшись на слова американского лидера Дональда Трампа.
"Президент США Дональд Трамп очень четко обозначил, что мощь ядерного оружия слишком велика, а цена его применения слишком высока", - сказал Йо, выступая на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
По его словам, Трамп неоднократно высказывал желание создать мир, где будет меньше ядерного оружия.
"Это для нас приказ", - резюмировал Йо.
Глава российской делегации на той же конференции, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, заявил ранее в среду, что США категорически отклонили инициативу Москвы о сохранении наследия договора об СНВ в виде добровольных самоограничений.