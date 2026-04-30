Путину рассказали, почему Охотское море не замерзает

Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве

Глава государства отметил, что запомнит название залива Анива на Сахалине и посетит это место.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Охотское море не замерзает в зимнее время года из-за того, что оно очень соленое, сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным экскурсовод, сотрудник Сахалинского туристического информационного центра "ГоуСахалин" Андрей Кафкан, по национальности являющийся нивхом.

В четверг Путин приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России . Экскурсовод поделился с главой государства, что начать свое знакомство с Сахалином необходимо с Охотского моря

"Оно (Охотское море - ред.) безумно, скажем так, энергетически... Холодное, конечно, зимой: оно не замерзает только потому, что оно очень... соленое. То есть температура практически минусовая", - сказал Кафкан.

Он добавил, что Сахалин является большим и разнообразным по климату островом. К примеру, залив Анива отличается теплой температурой, при которой можно купаться.