Полянский оценил шансы ОБСЕ на участие в урегулировании на Украине

ВЕНА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Берило. Участие ОСБЕ в урегулировании конфликта на Украине сейчас нереально, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.

"Я такого шанса не вижу, особенно в нынешнем состоянии ОБСЕ ", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Собеседник агентства пояснил, что ОБСЕ работает по мандатам, которые выдаются консенсусом - то есть всеми. "А большинство членов ЕС сейчас могут согласовать только исключительно антироссийский мандат. Я не представляю, чтобы сейчас можно было рассчитывать на какой-то мандат на урегулирование, в котором признавалась бы справедливость наших претензий к Украине и наших требований к тому, какой Украина должна быть", - отметил он.

По его словам, это "абсолютно нереалистичный вариант".

Ранее представители ОБСЕ заявили о готовности содействовать переговорному урегулированию на Украине и его реализации "на местах".