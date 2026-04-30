Полянский оценил шансы ОБСЕ на участие в урегулировании на Украине
05:58 30.04.2026
Полянский оценил шансы ОБСЕ на участие в урегулировании на Украине

© AP Photo / Ronald Zak — Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
  • Дмитрий Полянский заявил, что участие ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине сейчас нереально.
  • По словам Постпреда РФ при Организации, большинство членов ЕС могут согласовать только антироссийский мандат, и рассчитывать на мандат на урегулирование конфликта в текущих условиях невозможно.
ВЕНА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Берило. Участие ОСБЕ в урегулировании конфликта на Украине сейчас нереально, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"Я такого шанса не вижу, особенно в нынешнем состоянии ОБСЕ", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник агентства пояснил, что ОБСЕ работает по мандатам, которые выдаются консенсусом - то есть всеми. "А большинство членов ЕС сейчас могут согласовать только исключительно антироссийский мандат. Я не представляю, чтобы сейчас можно было рассчитывать на какой-то мандат на урегулирование, в котором признавалась бы справедливость наших претензий к Украине и наших требований к тому, какой Украина должна быть", - отметил он.
По его словам, это "абсолютно нереалистичный вариант".
Ранее представители ОБСЕ заявили о готовности содействовать переговорному урегулированию на Украине и его реализации "на местах".
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла. Он напомнил о неудачном опыте наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово, когда за несколько месяцев до бомбардировок НАТО, начавшихся 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Замминистра уточнил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ.
