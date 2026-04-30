Новак рассказал о перспективах начала ценовой войны на рынке нефти

09:18 30.04.2026 (обновлено: 09:27 30.04.2026)
Новак: дефицит топлива исключает ценовую войну из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Александр Новак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Александр Новак заявил, что в условиях дефицита топлива ценовой войны на рынке нефти не может быть.
  • Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не приведет к ценовой войне на рынке нефти, считает он.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Ценовой войны на рынке нефти из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не может быть в условиях дефицита топлива, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.
"В текущей ситуации, какая может быть ценовая война, когда на рынке (нефти - ред.) дефицит?", - ответил Новак на вопрос, может ли выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ вызвать ценовую войну на рынке нефти.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
ЭкономикаОАЭОПЕКМинеральные ВодыРоссияАлександр Новак
 
 
