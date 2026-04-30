Новак рассказал о перспективах начала ценовой войны на рынке нефти

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Ценовой войны на рынке нефти из-за выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не может быть в условиях дефицита топлива, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.