Филимонов принял участие в церемонии награждения вологжан

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял участие в церемонии вручения вологжанам нагрудных знаков к почетному званию "Человек труда Вологодской области", сообщает пресс-служба правительства региона.

Торжественное мероприятие традиционно провели в преддверии 1 Мая – праздника весны и труда, который в советский период назывался Днем международной солидарности трудящихся.

"Именно благодаря людям труда мы добиваемся исторических достижений во всех без исключения сферах социально-экономического развития Вологодчины, и эти результаты высоко отмечены на федеральном уровне. Все эти люди двигают развитие региона вперед и, на мой взгляд, ничем не отличаются от примеров прошлого", – приводит пресс-служба слова Филимонова.

Он добавил, что раз есть знак отличия "Человек труда Вологодской области" – значит, нужно возрождать стахановское движение, под другим названием запустить синергию лучших советских и современных наработок. Нужно усиливать акцент, обращать особое внимание на состязательность, благодаря которой рождаются новые результаты, и молодежь ориентируется на старшее поколение.

В 2026 году почетного звания "Человек труда Вологодской области" удостоены 30 жителей региона – руководители предприятий, представители рабочих профессий, работники лесного хозяйства и агропромышленного комплекса, сферы образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ. Это вологжане, которые посвятили профессии всю свою жизнь и достигли выдающихся производственных результатов в трудовой деятельности.