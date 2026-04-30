18:25 30.04.2026
Филимонов принял участие в церемонии награждения вологжан

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
Нагрудный знак к почетному званию "Человек труда Вологодской области"
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял участие в церемонии вручения вологжанам нагрудных знаков к почетному званию "Человек труда Вологодской области", сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественное мероприятие традиционно провели в преддверии 1 Мая – праздника весны и труда, который в советский период назывался Днем международной солидарности трудящихся.
"Именно благодаря людям труда мы добиваемся исторических достижений во всех без исключения сферах социально-экономического развития Вологодчины, и эти результаты высоко отмечены на федеральном уровне. Все эти люди двигают развитие региона вперед и, на мой взгляд, ничем не отличаются от примеров прошлого", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Он добавил, что раз есть знак отличия "Человек труда Вологодской области" – значит, нужно возрождать стахановское движение, под другим названием запустить синергию лучших советских и современных наработок. Нужно усиливать акцент, обращать особое внимание на состязательность, благодаря которой рождаются новые результаты, и молодежь ориентируется на старшее поколение.
В 2026 году почетного звания "Человек труда Вологодской области" удостоены 30 жителей региона – руководители предприятий, представители рабочих профессий, работники лесного хозяйства и агропромышленного комплекса, сферы образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ. Это вологжане, которые посвятили профессии всю свою жизнь и достигли выдающихся производственных результатов в трудовой деятельности.
Почетное звание "Человек труда Вологодской области" учредил Филимонов еще в 2024 году, чтобы повысить престиж честного труда на благо развития региона. Впервые награду вручили 30 вологжанам в прошлом году. Помимо нагрудного знака и удостоверение к нему, гражданам предоставляется единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
 
