Легковушка улетела в реку Кубань, два пассажира погибли

СОЧИ, 30 апр - РИА Новости. Два пассажира погибли после того, как машина съехала в реку Кубань, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По данным полиции, вчера вечером на автодороге "Темрюк - Морпорт" на въезде в город 19-летний водитель "Лада Х-рей" не справился с управлением и съехал с дороги в реку Кубань.
"В ДТП водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из автомобиля, еще 2 пассажиров погибли", - говорится в сообщении, опубликованном на канале ведомства в "Максе".
Сотрудники ГАИ устанавливают личности погибших.