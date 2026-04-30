Легковушка улетела в реку Кубань, два пассажира погибли

СОЧИ, 30 апр - РИА Новости. Два пассажира погибли после того, как машина съехала в реку Кубань, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По данным полиции, вчера вечером на автодороге "Темрюк - Морпорт" на въезде в город 19-летний водитель "Лада Х-рей" не справился с управлением и съехал с дороги в реку Кубань.