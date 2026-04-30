Легковушка улетела в реку Кубань, два пассажира погибли

15:06 30.04.2026 (обновлено: 15:12 30.04.2026)
МВД: легковушка улетела в реку Кубань, 2 пассажира погибли

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюПоследствия ДТП в Краснодарском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На автодороге «Темрюк — Морпорт» на въезде в город 19-летний водитель автомобиля «Лада Х-рей» не справился с управлением и съехал с дороги в реку Кубань.
  • Два пассажира погибли, водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из автомобиля.
СОЧИ, 30 апр - РИА Новости. Два пассажира погибли после того, как машина съехала в реку Кубань, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По данным полиции, вчера вечером на автодороге "Темрюк - Морпорт" на въезде в город 19-летний водитель "Лада Х-рей" не справился с управлением и съехал с дороги в реку Кубань.
"В ДТП водителю и одному из пассажиров удалось выбраться из автомобиля, еще 2 пассажиров погибли", - говорится в сообщении, опубликованном на канале ведомства в "Максе".
Сотрудники ГАИ устанавливают личности погибших.
ПроисшествияКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
