18:50 30.04.2026
Традиционный мотоагитпробег начнется в Вологодской области 1 мая

© Фото : Вологодская ГМХА
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мотоагитпробег "Победа", патриотическая акция, посвященная памяти героев Великой Отечественной войны и празднованию Дня Победы, начнется в Вологодской области 1 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Указывается, что мероприятие будет проходить в 51-й раз.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов проводит профчас по рождаемости и мерам поддержки семей - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Два модуля программы "Гостеприимная Вологодчина" завершились в регионе
"Ежегодно участники движения проезжают сотни километров по Русскому Северу и отдают дань памяти нашим великим предкам. В этот раз мотоколонна и творческие коллективы преодолеют за девять дней около 1,5 тысячи километров. Маршрут стартует 1 мая в селе Молочном и охватит Кадуйский, Устюженский, Бабаевский, Чагодощенский, Череповецкий и Шекснинский округа. 9 мая, в День Победы, участники вернутся обратно в село Молочное", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Во всех населенных пунктах, где побывает мотоколонна, пройдут торжественные мероприятия, возложения гирлянд к воинским мемориалам, концерты и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. Также волонтеры проведут профориентационные уроки для школьников и окажут необходимую помощь местным жителям.
Мотоагитпробег "Победа" организует Вологодская ГМХА имени Н.В. Верещагина. С 1975 года представители учреждения-участники акции побывали в 26 муниципалитетах Вологодчины, а также на территориях Архангельской, Ярославской, Ленинградской областей и Республики Карелия. Всего в мероприятиях приняли участие более 550 студентов.
Свыше 3,6 тысячи вологжан приняли участие во всероссийском субботнике - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновДень Победы
 
 
