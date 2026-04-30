Традиционный мотоагитпробег начнется в Вологодской области 1 мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мотоагитпробег "Победа", патриотическая акция, посвященная памяти героев Великой Отечественной войны и празднованию Дня Победы, начнется в Вологодской области 1 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Указывается, что мероприятие будет проходить в 51-й раз.

"Ежегодно участники движения проезжают сотни километров по Русскому Северу и отдают дань памяти нашим великим предкам. В этот раз мотоколонна и творческие коллективы преодолеют за девять дней около 1,5 тысячи километров. Маршрут стартует 1 мая в селе Молочном и охватит Кадуйский, Устюженский, Бабаевский, Чагодощенский, Череповецкий и Шекснинский округа. 9 мая, в День Победы, участники вернутся обратно в село Молочное", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.

Во всех населенных пунктах, где побывает мотоколонна, пройдут торжественные мероприятия, возложения гирлянд к воинским мемориалам, концерты и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. Также волонтеры проведут профориентационные уроки для школьников и окажут необходимую помощь местным жителям.