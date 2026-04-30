Делегация Мордовии посетила подшефный Каланчакский округ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Делегация Мордовии во главе с руководителем республики Артёмом Здуновым посетила подшефный Каланчакский округ Херсонской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Мордовия оказывает содействие Каланчакскому округу в восстановлении инфраструктуры и налаживании мирной жизни в рамках соглашения о сотрудничестве, которое действует с 2023 года. Специалисты из Мордовии работают на объектах ЖКХ и социальной сферы, республика также помогает в формировании резерва материально-технических ресурсов для предупреждения аварийных ситуаций.

"В ходе визита в Каланчак Здунов вместе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо побывал в местной больнице, где ведется капремонт кровли. В 2025 году аналогичные работы были проведены в амбулаторно-поликлиническом отделении. В Каланчакскую ЦРБ на протяжении нескольких лет выезжают бригады врачей из Мордовии, которые проводят диспансеризацию, вакцинацию жителей округа и даже, если это необходимо, операции. Также республика помогает медучреждениям с оборудованием и лекарственными препаратами. Сейчас в Каланчаке работает 30-я по счету бригада мордовских медиков", - говорится в сообщении.

Глава республики пообщался с медиками, поинтересовался наличием необходимых медикаментов, оборудования для проведения медицинских обследований. Он также вручил подарочные наборы для новорожденных. В том числе подарок получила местная жительница, семья которой недавно пополнилась седьмым ребенком.

Ремонтные работы ведутся и в Каланчакской спортивной школе – здесь обновляют спортивный зал. Здунов также оценил ход работ в Центральном дворце культуры Каланчака, где идет капремонт котельной и подводящих сетей теплотрассы. На всех объектах работы планируется завершить до наступления осени.

"По поручению нашего президента особое внимание – объектам здравоохранения и культуры, на них сделали упор. Сейчас перешли к объектам спорта – в августе должны сделать полноценный спортивный зал. У нас здесь постоянно работает аварийно-спасательная бригада, врачи – с ними обсудили приоритетные задачи. Кроме диспансеризации, это репродуктивное здоровье молодежи и здоровье людей серебряного возраста", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Губернатор Херсонской области подчеркнул важность взаимодействия двух регионов.

"Мордовия одной из первых по зову сердца откликнулась и является нашим постоянным помощником в восстановлении объектов культуры, спорта, здравоохранения. Направляет сюда врачей, специалистов ЖКХ. Жители Херсонщины очень благодарны Мордовии", - приводятся в сообщении слова Сальдо.