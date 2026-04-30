Рейтинг@Mail.ru
Делегация Мордовии посетила подшефный Каланчакский округ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:59 30.04.2026
Делегация Мордовии посетила подшефный Каланчакский округ Херсонской области

© Фото : Здунов здесь/TelegramГлава Республики Мордовия Артем Здунов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр – РИА Новости. Делегация Мордовии во главе с руководителем республики Артёмом Здуновым посетила подшефный Каланчакский округ Херсонской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Мордовия оказывает содействие Каланчакскому округу в восстановлении инфраструктуры и налаживании мирной жизни в рамках соглашения о сотрудничестве, которое действует с 2023 года. Специалисты из Мордовии работают на объектах ЖКХ и социальной сферы, республика также помогает в формировании резерва материально-технических ресурсов для предупреждения аварийных ситуаций.
"В ходе визита в Каланчак Здунов вместе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо побывал в местной больнице, где ведется капремонт кровли. В 2025 году аналогичные работы были проведены в амбулаторно-поликлиническом отделении. В Каланчакскую ЦРБ на протяжении нескольких лет выезжают бригады врачей из Мордовии, которые проводят диспансеризацию, вакцинацию жителей округа и даже, если это необходимо, операции. Также республика помогает медучреждениям с оборудованием и лекарственными препаратами. Сейчас в Каланчаке работает 30-я по счету бригада мордовских медиков", - говорится в сообщении.
Глава республики пообщался с медиками, поинтересовался наличием необходимых медикаментов, оборудования для проведения медицинских обследований. Он также вручил подарочные наборы для новорожденных. В том числе подарок получила местная жительница, семья которой недавно пополнилась седьмым ребенком.
Ремонтные работы ведутся и в Каланчакской спортивной школе – здесь обновляют спортивный зал. Здунов также оценил ход работ в Центральном дворце культуры Каланчака, где идет капремонт котельной и подводящих сетей теплотрассы. На всех объектах работы планируется завершить до наступления осени.
"По поручению нашего президента особое внимание – объектам здравоохранения и культуры, на них сделали упор. Сейчас перешли к объектам спорта – в августе должны сделать полноценный спортивный зал. У нас здесь постоянно работает аварийно-спасательная бригада, врачи – с ними обсудили приоритетные задачи. Кроме диспансеризации, это репродуктивное здоровье молодежи и здоровье людей серебряного возраста", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Губернатор Херсонской области подчеркнул важность взаимодействия двух регионов.
"Мордовия одной из первых по зову сердца откликнулась и является нашим постоянным помощником в восстановлении объектов культуры, спорта, здравоохранения. Направляет сюда врачей, специалистов ЖКХ. Жители Херсонщины очень благодарны Мордовии", - приводятся в сообщении слова Сальдо.
В ходе рабочей поездки глава Мордовии также встретился с военнослужащими - уроженцами республики. Сюда был доставлен очередной гуманитарный груз, собранный за счет средств республиканского отделения "Российского фонда мира" и при поддержке мордовского землячества. В составе груза в том числе необходимая техника – мотоциклы и машина УАЗ.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала