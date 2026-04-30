ПВО за шесть часов сбила 39 беспилотников над четырьмя регионами России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 14.00 мск сбили 39 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"30 апреля т.г. в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Пермского края", - говорится в сообщении.