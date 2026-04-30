МИД оценил визит спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Визит спецпредставителя генсека ООН по делам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область позволил ей увидеть скрываемую Западом правду о террористическом характере действий Киева против гражданского населении России, заявили в МИД РФ.